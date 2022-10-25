Шри-Ланка продлила срок действия туристической визы для россиян до 180 дней

«Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая 35 долларов США за один раз с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19. Визовая схема будет... действительна до 25 июня 2023 года», – цитирует документ агентство.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка не будет принимать российские карты «Мир». «Из-за санкций США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе», — заявил регулятор.

Напомним также, что из Петербурга на Шри-Ланку впервые с 2020 года запустят прямые авиарейсы. Летать в Коломбо из Пулково можно с 3 ноября.