В Петербурге появятся рейсы в Индию

РФ и Индия обсуждают расширение географии рейсов между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента Индийской палаты международного бизнеса Манприта Сингх Наги. «Нужны рейсы во Владивосток, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург. Также нужно развивать сообщение с другими городами Индии. Оба правительства сейчас обсуждают этот момент, потому что это очень важно из-за затрудненного авиасообщения России с другими странами», – сказал он в кулуарах экспортного форума «Сделано в России».

По его словам, ясность по этому вопросу появится в ближайшее время. Сейчас регулярное авиасообщение между Россией и Индией представлено только рейсами Москва – Нью-Дели. Со 2 ноября "Аэрофлот" трижды в неделю начнет совершать полеты на Гоа.

Ранее появлялась новость о запуске рейсов из Петербурга в Шарм-эль-Шейх с ноября. А с ноября в Пулково вернутся перелеты на Шри-Ланку.