Из Петербурга в Шарм-эль-Шейх запустят прямой авиарейс с ноября

С 1 ноября перелеты будут проходить на Airbus A320, вместимостью 175 мест. Прилет в Петербург запланирован по вторникам в 12:20, по субботам в 12:35. Вылет из аэропорта Пулково в Шарм-Эль-Шейх – по вторникам в 13:20, по субботам в 13:35.

Билеты можно доступны в составе туристического пакета. Отмечается, что это второй рейс AlMasria Universal Airlines из аэропорта Пулково. Также авиакомпания летает в Хургаду.