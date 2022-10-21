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Из Петербурга в Шарм-эль-Шейх запустят прямой авиарейс с ноября

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Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines будет выполнять полеты два раза в неделю: по вторникам и субботам. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Shutterstock.com

С 1 ноября перелеты будут проходить на Airbus A320, вместимостью 175 мест. Прилет в Петербург запланирован по вторникам в 12:20, по субботам в 12:35. Вылет из аэропорта Пулково в Шарм-Эль-Шейх – по вторникам в 13:20, по субботам в 13:35.

Билеты можно доступны в составе туристического пакета. Отмечается, что это второй рейс AlMasria Universal Airlines из аэропорта Пулково. Также авиакомпания летает в Хургаду.

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