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Путешествия

Испания отменила коронавирусные ограничения на въезд туристов

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С 21 октября от туристов, пребывающих в Испанию из стран за пределами Евросоюза, не будут требовать ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Shutterstock.com

Как отмечает АТОР, Испания оставалась единственной страной ЕС, в которой еще действовало правило о предоставление ПЦР-тестов для зарубежных туристов. Теперь страна вернулась к доковидным правилам въезда. 

Напомним, в России с 21 октября также отменили сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа непривитых россиян. Иностранцы и люди без гражданства смогут при пересечении российской границы ограничиться заполнением специальной анкеты.

Ранее в Таиланде отменили ограничения по коронавирусу и режим ЧС, введенный из-за пандемии. Как считают туроператоры, это «огромный шаг для привлечения туристов».

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