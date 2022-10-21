Испания отменила коронавирусные ограничения на въезд туристов

Как отмечает АТОР, Испания оставалась единственной страной ЕС, в которой еще действовало правило о предоставление ПЦР-тестов для зарубежных туристов. Теперь страна вернулась к доковидным правилам въезда.

Напомним, в России с 21 октября также отменили сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа непривитых россиян. Иностранцы и люди без гражданства смогут при пересечении российской границы ограничиться заполнением специальной анкеты.

Ранее в Таиланде отменили ограничения по коронавирусу и режим ЧС, введенный из-за пандемии. Как считают туроператоры, это «огромный шаг для привлечения туристов».