В России с января по сентябрь почти на 9% вырос турпоток

«С января по сентябрь включительно в стране отдохнуло почти 47 млн человек, это почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, плюс 4 млн человек к прошлому году рост составил. <…> По итогам года ожидаем рост где-то на 5% по отношению к итоговому показателю прошлого года», – отметила Догузова.

Глава ведомства также сообщила, что с мая по сентябрь в России отдохнули 31 млн человек, что примерно на 5,5% больше, чем прошлым летом.

Как пишет ТАСС, Ростуризм сохраняет прогноз по туристическому потоку по России в 61 млн человек в 2022 году, несмотря на логистические трудности на юге России.

Ранее стало известно, что Петербург в этом году посетили уже 6,4 млн туристов. Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский, самыми посещаемыми осенью достопримечательности стали Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор и Кунсткамера, а также места «новой туристской географии», как Севкабель порт, Новая Голландия, Лахта-центр и парк Остров фортов в Кронштадте.