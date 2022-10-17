Сколько туристов побывало в Петербурге с начала года? Ответили в Смольном

«Петербург в этом году посетило уже 6,4 млн туристов! Для сравнения — за весь 2021-й было чуть больше 6 млн гостей», — сказал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Туристы приезжают в Петербург ради музеев (культурно-познавательный туризм), общения с друзьями, по работе, а также в целях событийного и медицинского туризма.

А ранее вице-губернатор сообщал, что с января по август Петербург с туристическими целями посетили более 5,5 млн туристов. И порядка 215 млрд рублей путешественники принесли в экономику города.