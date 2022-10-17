18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Сколько туристов побывало в Петербурге с начала года? Ответили в Смольном

Поделиться:

Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский, самыми посещаемыми осенью достопримечательности стали Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор и Кунсткамера, а также места «новой туристской географии», как Севкабель порт, Новая Голландия, Лахта-центр и парк Остров фортов в Кронштадте.

Anna Pakutina / Shutterstock.com

«Петербург в этом году посетило уже 6,4 млн туристов! Для сравнения — за весь 2021-й было чуть больше 6 млн гостей», — сказал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Туристы приезжают в Петербург ради музеев (культурно-познавательный туризм), общения с друзьями, по работе, а также в целях событийного и медицинского туризма.

А ранее вице-губернатор сообщал, что с января по август Петербург с туристическими целями посетили более 5,5 млн туристов. И порядка 215 млрд рублей путешественники принесли в экономику города.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: