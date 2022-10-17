Сколько туристов побывало в Петербурге с начала года? Ответили в Смольном

Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский, самыми посещаемыми осенью достопримечательности стали Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор и Кунсткамера, а также места «новой туристской географии», как Севкабель порт, Новая Голландия, Лахта-центр и парк Остров фортов в Кронштадте.
«Петербург в этом году посетило уже 6,4 млн туристов! Для сравнения — за весь 2021-й было чуть больше 6 млн гостей», — сказал Пиотровский в своем Telegram-канале.
Туристы приезжают в Петербург ради музеев (культурно-познавательный туризм), общения с друзьями, по работе, а также в целях событийного и медицинского туризма.
А ранее вице-губернатор сообщал, что с января по август Петербург с туристическими целями посетили более 5,5 млн туристов. И порядка 215 млрд рублей путешественники принесли в экономику города.
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