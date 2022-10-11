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Япония отменила ограничения на въезд индивидуальных туристов — впервые с начала пандемии

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Решение правительства страны вступило в силу с сегодняшнего дня, 11 октября. Также перестал действовать запрет на выдачу кратковременных виз.

Yulia Grigoryeva / Shutterstock.com

Ограничения на въезд индивидуальных туристов и на суточное число въезжающих в страну, а также запрет на выдачу кратковременных виз были введены в Японии в начале 2022 года в целях предотвращения распространения коронавируса. Данные меры перестали действовать с сегодняшнего дня.

В начале сентября власти Японии также отменили обязательный тест на коронавирус для въезжающих, которые были трижды привиты признанными в стране вакцинами — Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Bharat Biotech или Novavax. Были допущены индивидуальные туристы без обязательного сопровождения гида, купившие пакетный тур у туристических агентств.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисида, с 11 октября в стране также начнутся кампании по стимулированию внутреннего туризма, включающие предоставление скидок на посещение различных развлекательных мероприятий.

Напомним, с начала октября все ограничения по коронавирусу также отменили власти Таиланда. От въезжающих больше не требуются сертификаты о вакцинации или результатов тестирования на коронавирус. Как считают туроператоры, это «огромный шаг для привлечения туристов».

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