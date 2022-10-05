Финская авиакомпания не пустила пассажиров с российскими паспортами на рейс. Пограничники объяснили, как это возможно

Как пишет «Фонтанка» со слов очевидцев событий, его знакомые вылетали из немецкого аэропорта в столицу Финляндии. У двоих есть ВНЖ в Германии. Им, а также женщине с ребенком, которая через Хельсинки летела в Тюмень на похороны, отказали в регистрации на рейс.

«Сказали, что по новому закону россиян не сажают. Какому — не уточнили. Так как представителя «Финэйр» в аэропорту Дюссельдорфа нет, то мы вызвали полицию. Пока ехала полиция, позвонили на горячую линию перевозчика. Они ничем не помогли, обещали вернуть деньги. Полиция поняла ситуацию, но ничего сделать не смогла. Так прямым текстом и сказали: "Мы понимаем, но для русских запрет"», — рассказал Валентин.

Как объяснили в пограничной охране Финляндии, «это собственные решения авиакомпаний». Россияне могут прилететь в Финляндию из других стран, если докажут, что после направятся в Россию, сказал заместитель начальника отдела пограничной инспекции Хельсинки капитан-лейтенант Петтер Штауффер.

«Если пассажир приходит на пограничный контроль, нам достаточно того, что у него есть машина или талон на парковку и он может их показать. Или что у него есть билет на автобус, который отправляется через пару часов и идет до границы с Россией», — говорит Штауффер.

Он также отметил, что отказы могут поступать, в том числе, из-за поддельных документов. По его словам, у пограничных служб нет точных данных, скольким людям отказали в допуске к рейсам в Финляндию в аэропортах вылета, пишут в Ассоциации туроператоров России.

Ранее в разъяснении финских пограничников говорилось, что «Финляндия также не намерена препятствовать возвращению российских граждан в Россию через Финляндию». А 30 сентября правительство Финляндии ограничило въезд туристам из России по визам всех стран шенгенской зоны.