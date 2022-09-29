СМИ: Финляндия меньше чем через сутки закроет границу для туристов из России

Как пишет финская газета Helsingin sanomat, новые пограничные правила должны вступить в силу уже в ночь с четверга на пятницу, 30 сентября — но только в случае, если «правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13:00, не изменит уже предварительно согласованный график».

Россиянам по-прежнему, в частности, будет разрешен въезд в страну по семейным обстоятельствам, среди прочих причин. «Если вы приезжаете, чтобы встретиться с членами нуклеарной семьи, такими как ваши собственные дети, родители, бабушки и дедушки, это прекрасно», — пишет газета. Также россияне смогут продолжить обучение в Финляндии и «выполнять важную работу» — среди «особых групп» людей, которым не запретят въезд, есть дипломаты.

«Список также включает в себя другие уважительные причины. На этом основании члены оппозиции, например, могут въезжать в страну. Ко всем пассажирам отношение индивидуальное», — сообщает Helsingin sanomat.

Также уточнен процесс аннулирования виз, объявленный ранее. Отказ во въезде будет отмечен в загранпаспорте, после чего пограничная служба, по своему усмотрению, аннулирует шенген — в частности, если основания для его действия «устарели в соответствии с новым положением».

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