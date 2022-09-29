СМИ: Финляндия меньше чем через сутки закроет границу для туристов из России

Финляндия меньше чем через сутки закроет границу для туристов из России. Об этом пишут финские СМИ, отмечая, что официальное решение властей будет озвучено сегодня днем.
Как пишет финская газета Helsingin sanomat, новые пограничные правила должны вступить в силу уже в ночь с четверга на пятницу, 30 сентября — но только в случае, если «правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13:00, не изменит уже предварительно согласованный график».
Россиянам по-прежнему, в частности, будет разрешен въезд в страну по семейным обстоятельствам, среди прочих причин. «Если вы приезжаете, чтобы встретиться с членами нуклеарной семьи, такими как ваши собственные дети, родители, бабушки и дедушки, это прекрасно», — пишет газета. Также россияне смогут продолжить обучение в Финляндии и «выполнять важную работу» — среди «особых групп» людей, которым не запретят въезд, есть дипломаты.
«Список также включает в себя другие уважительные причины. На этом основании члены оппозиции, например, могут въезжать в страну. Ко всем пассажирам отношение индивидуальное», — сообщает Helsingin sanomat.
Также уточнен процесс аннулирования виз, объявленный ранее. Отказ во въезде будет отмечен в загранпаспорте, после чего пограничная служба, по своему усмотрению, аннулирует шенген — в частности, если основания для его действия «устарели в соответствии с новым положением».
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