Финляндия решила ограничить въезд в страну и выдачу виз россиянам

«В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии», — говорится в сообщении.

Однако, когда начнут действовать и какие именно ограничения это решение подразумевает, не указывается.

Напомним, с 19 сентября, вступил в силу запрет на въезд туристов из России в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Ограничительные меры не касаются отдельных категорий граждан — в том числе диссидентов и членов семей.