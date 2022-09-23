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Финляндия решила ограничить въезд в страну и выдачу виз россиянам

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Власти Финляндии приняли «принципиальное решение» об ограничении въезда россиян в страну, а также выдачи виз. Об этом сообщили в канцелярии президента страны.

«В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии», — говорится в сообщении.

Однако, когда начнут действовать и какие именно ограничения это решение подразумевает, не указывается.

Напомним, с 19 сентября, вступил в силу запрет на въезд туристов из России в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Ограничительные меры не касаются отдельных категорий граждан — в том числе диссидентов и членов семей.

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