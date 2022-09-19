Запрет на въезд с туристическими целями в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу вступил в силу в каждой из стран до 19 сентября. Отдельно в заявлении подчеркивалось: «Это не прямой запрет на въезд: общепринятые законные исключения останутся в силе для диссидентов, гуманитарных лиц, членов семьи, владельцев видов на жительство, для облегчения грузовых и транспортных услуг, дипломатических миссий, калининградской облегченной транзитной перевозки. Полностью выражаем необходимость и впредь поддерживать противников путинского режима и предоставлять им возможность покинуть Россию».

«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. […] Те, у кого есть наземная граница с Россией, могут ограничить въезд граждан РФ на свою территорию. Важно, чтобы согласованные правила предполагали исключения — те, кто посещает членов семьи, диссиденты и обладатели видов на жительство», — объяснял ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Напомним, с 12 сентября совет Европейского союза официально приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Позже власти Швейцарии поддержали визовые ограничения ЕС в отношении российских туристов.