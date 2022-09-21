Финляндия готовится ввести новые ограничения по выдаче виз россиянам

«Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало. Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — цитируют финские СМИ заявление Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Министр напомнил, что представители Хельсинки неоднократно поднимали этот вопрос в ЕС, и сейчас этот вопрос власти страны хотят решить на национальном уровне.

Напомним, Финляндия предложила Евросоюзу разработать единые рекомендации по аннулированию виз россиян. Они могут применяться в случае отказа во въезде в Шенгенскую зону.