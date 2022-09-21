Финляндия готовится ввести новые ограничения по выдаче виз россиянам

Власти Финляндии готовятся ввести новые ограничения по выдаче виз россиянам. В ближайшее время их представят на рассмотрение парламента страны.Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.
«Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало. Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — цитируют финские СМИ заявление Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Министр напомнил, что представители Хельсинки неоднократно поднимали этот вопрос в ЕС, и сейчас этот вопрос власти страны хотят решить на национальном уровне.
Напомним, Финляндия предложила Евросоюзу разработать единые рекомендации по аннулированию виз россиян. Они могут применяться в случае отказа во въезде в Шенгенскую зону.
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