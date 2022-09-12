Из России запустят прямые рейсы на Кубу и в Венесуэлу с октября

«Маршрут из Москвы на Кубу будет пролегать в нейтральном воздушном пространстве – облетаем Норвегию, летим мимо Исландии, затем вдоль побережья США и Канады. По пути на остров Маргарита в Венесуэле проследуем также в воздушном пространстве Тринидада и Тобаго. Обратные маршруты чуть короче – пролетаем между Исландией и Великобританией и далее на Север», — рассказала генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная.

Она подчеркнула, что компания Nordwind Airlines получила все соответствующие разрешения на полеты, в том числе от Росавиации. Рейсы в Венесуэлу будут проходить по средам и субботам, а с 31 октября — дополнительно в понедельник и пятницу. Полетное время составит 15 часов. Минимальная стоимость недельного тура на двоих — 182 тысячи рублей.

В Варадеро на Кубе можно будет отправиться по вторникам, четвергам и субботам, а с 30 октября — еще и по воскресеньям. Общее время в пути займет 14 часов. За недельный тур путешественники заплатят сумму от 195 тысяч рублей на двоих. Также со 2 октября откроется авиасообщение с кубинским Кайо-Коко. Частота полетов — до трех в неделю. За семь ночей путевка на двоих начинается от 195 тысяч рублей.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» возобновит перелеты в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты в зимний период. В зимнем расписании сохранятся рейсы в турецкие Стамбул и Анталью. А также добавят самолеты для перелетов в Пхукет, Бангкок и Дубай. Кроме того, самолеты продолжат летать на Сейшелы и Мальдивы.