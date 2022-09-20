МИД России возобновил прием документов на получение загранпаспортов нового образца, действующих в течение 10 лет. Выдача документов была приостановлена в конце августа из-за «технического обслуживания системы».
Выдача загранпаспортов нового образца была временно прекращена 26 августа. В министерстве иностранных дел ограничения связали с изменениями электронного чипа, который содержится в документе. Тогда же официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что приостановка выдачи заграничных паспортов с 10-летним сроком действия является исключительно временной мерой, связанной с техническим обслуживанием системы, а паспорта сроком на 5 лет выдаются в прежнем режиме.
О возобновлении приема документов на получение загранпаспортов нового образца сообщил консульский департамент МИД России. «С 20 сентября возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет», — говорится в сообщении.
Срок оформления паспорта со дня подачи заявления о выдаче паспорта не должен превышать:
- один месяц — в случае подачи заявления по месту жительства;
- три месяца — в случае подачи заявления по месту пребывания или оформления паспорта гражданину России, имеющему или имевшему допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с законом РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 «О государственной тайне».
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