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МИД России временно прекратило выдачу загранпаспортов нового образца

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Министерство иностранных дел РФ заявило о приостановке оформлений загранпаспортов нового поколения. В первую очередь это связано с необходимостью переформатирования электронного носителя.

Tanya_Terekhina/shutterstock

В ведомстве отметили, что временные ограничения начали действовать с 26 августа в связи с изменениями электронного чипа, который содержится в документе. «Оформление паспортов старого образца (сроком действия 5 лет) продолжается без изменений в установленном порядке (в качестве первичного, загранпаспорта, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного)», — заявили в министерстве.

Напомним, что со вчерашнего вечера на сайте «Госуслуг» стали недоступны разделы, где оформляют внутренний и заграничный паспорта граждан России — при попытке зайти на них открывается сообщение: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже».

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