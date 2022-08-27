МИД России временно прекратило выдачу загранпаспортов нового образца

В ведомстве отметили, что временные ограничения начали действовать с 26 августа в связи с изменениями электронного чипа, который содержится в документе. «Оформление паспортов старого образца (сроком действия 5 лет) продолжается без изменений в установленном порядке (в качестве первичного, загранпаспорта, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного)», — заявили в министерстве.

Напомним, что со вчерашнего вечера на сайте «Госуслуг» стали недоступны разделы, где оформляют внутренний и заграничный паспорта граждан России — при попытке зайти на них открывается сообщение: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже».