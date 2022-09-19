СМИ: два крупных частных банка Турции перестали обслуживать карты «Мир»

Как отметили представители банка Is Bankasi, операции с картами «Мир» заморозят, пока кредитная организация не проведет анализ возможных рисков. В банке добавили, что стараются вести свою деятельность в соответствии с турецкими и международными законами, правилами и принципами.

Другой банк приостановил работу с российской системой «Мир» из-за санкций США и Великобритании в отношении России.

Напомним, в некоторых гостиничных сетях в Турции перестали принимать оплату картами российской системы «Мир». Подтвердили прекращение работы с банковскими картами сети Crystal Hotels и Nirvana Hotels, а также Titanic.