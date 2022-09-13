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«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Дубай с октября

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет ежедневные рейсы из Москвы в Дубай. Первый самолет отправят уже 1 октября, сообщается в релизе перевозчика.

Shutterstock.com

Авиакомпания запустила продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут проходить ежедневно на воздушных судах Airbus A330.

С 30 октября вместе с началом зимнего сезона планируется два ежедневных рейса «Аэрофлота» из Москвы в Дубай на широкофюзеляжных самолетах А330. На данный момент перелеты в Дубай также выполняются четыре раза в неделю из Сочи на воздушных судах SSJ100.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» возобновит перелеты в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты в зимний период. В зимнем расписании сохранятся рейсы в турецкие Стамбул и Анталью. А также добавят самолеты для перелетов в Пхукет, Бангкок и Дубай. Кроме того, самолеты продолжат летать на Сейшелы и Мальдивы.

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