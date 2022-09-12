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Франция изменила правила выдачи краткосрочных виз для россиян

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Франция продолжит выдавать краткосрочные визы россиянам. Однако будут действовать новые условия, в том числе и увеличенный сбор. Об этом говорится в сообщении, опубликованный на сайте французского посольства.

Shutterstock.com

«Франция продолжит выдавать краткосрочные визы. Тем не менее обращаем ваше внимание на то, что визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех. Рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия», — отмечено в сообщении.

Отмечается, что это решение не касается долгосрочных виз. Оно связано с приостановкой соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

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