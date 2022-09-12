Франция изменила правила выдачи краткосрочных виз для россиян

«Франция продолжит выдавать краткосрочные визы. Тем не менее обращаем ваше внимание на то, что визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех. Рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия», — отмечено в сообщении.

Отмечается, что это решение не касается долгосрочных виз. Оно связано с приостановкой соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.