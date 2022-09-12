СМИ: В Египте планируют принимать рубли с конца сентября

«Согласно информации от Центрального Банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране. Этот период как раз приходится на начало высокого сезона на направлении», — сообщил туроператор.

Там уточнили, что «предполагается создание специальных терминалов в отделениях банков, но точный механизм работы на данный момент неизвестен».

Отмечается, что Египет — одно из самых популярных направлений у российских туристов в осенне-зимний период. Его доля в общем бронировании составляет порядка 46%. «Максимальная глубина продаж достигает марта 2023 года, а средняя — 2-3 недели до вылета. На ноябрьские школьные каникулы и государственные выходные запросы поступают особенно активно», — добавляют в Tez Tour.

Напомним, карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Таиланде в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщил исполнительный директор туристического управления королевства Титипорн Маненате.