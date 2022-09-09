В Таиланде назвали сроки, когда заработают карты «Мир»

«Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца. Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца, как минимум», — сказала она, добавив, что переговоры между сторонами уже ведутся.

Сейчас карты «Мир» принимают в Беларуси, Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.