В Таиланде назвали сроки, когда заработают карты «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Таиланде в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщил исполнительный директор туристического управления королевства Титипорн Маненате, пишет РИА Новости.
«Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца. Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца, как минимум», — сказала она, добавив, что переговоры между сторонами уже ведутся.
Сейчас карты «Мир» принимают в Беларуси, Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
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