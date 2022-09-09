В ведомстве добавили, что при рассмотрении заявлений на визы, консульства обязаны провести «строгую оценку рисков безопасности». Из-за этого некоторые соискатели могут получить отказ по визе или ими могут аннулировать уже действующие документы.

Страны Евросоюза также должны воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, из-за того, что граждане России «могут не соответствовать условиям для въезда в ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события в России».

В этом случае станам ЕС рекомендовали рассматривать вопрос о выдаче однократных виз или виз с более коротким сроком действия. Также предлагается отказывать в выдаче визы гражданам, в отношении которых есть сомнения по поводу намерений покинуть территорию ЕС по истечении срока действия визы.

Однако ЕС будет открыт для заявителей на получение российской визы, путешествующих с жизненно важными целями, в том числе для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.

Напомним, Совет Европейского союза официально приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Решение вступит в силу с 12 сентября — рассказываем, что изменится после этого.