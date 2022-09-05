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Евросоюз назвал возможную дату приостановки действия упрощенного визового режима с Россией

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Комитет постоянных представителей стран — членов Европейского Союза планирует приостановить действие упрощенного визового режима с Россией уже 7 сентября. Об этом говорится в повестке встречи постпредов, документ выложен на официальном сайте ЕС.

Пункт «Решение Совета Евросоюза о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией» содержит пометку «возможно».

Соглашение действует с 1 июня 2007 года. Документ предусматривает облегченный порядок выдачи однократных виз сроком действия до трех месяцев, а также многократных виз для ряда категорий граждан, в частности для предпринимателей, журналистов и деятелей культуры.

Напомним, страны-члены Европейского союза договорились об отмене действия упрощенного визового режима с Россией. Рассказываем, как теперь будут выдавать шенгенские визы, кто сможет на них претендовать, а также том, что будет с уже выданными россиянам визами.

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