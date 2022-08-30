Финская ж/д компания VR Group списала все поезда Allegro. Они курсировали из Петербурга в Хельсинки

О том, что VR Group списала все поезда Allegro и запасные части для подвижных составов, стало известно из финансового отчета железнодорожной компании по итогам первого полугодия 2022 года. «Группа списала весь подвижной состав «Аллегро», связанный с восточным направлением, а также запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро», — говорится в документе.

Напомним, в марте 2022 года Великобритания приняла новый пакет санкций против России. В него попали четыре банка, компании РЖД, «Совкомфлот» и «Русгидро», а также 59 физических лиц. Сразу после этого стало известно о том, что движение поездов Allegro между Петербургом и Хельсинки будет прекращено. Тогда министр корпоративного управления страны Титти Туппурайнен заявила, что эксплуатация поезда более нецелесообразна, так как РЖД находится в санкционном списке США.

До последнего времени движение поездов осуществлялось по просьбе руководства государства — чтобы проживающие в России финны смогли вернуться в Финляндию. «Теперь мы понимаем, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения поездов больше нецелесообразно с точки зрения государственного собственника», — заявила Туппурайнен, комментируя приостановку железнодорожного сообщения между Петербургом и Хельсинки.