Время полета из Москвы в Сочи сократится на полчаса

«С 30 августа самолеты российских авиакомпаний, выполняющих рейсы из Москвы и Петербурга в Сочи и Турцию, смогут быстрее добираться до места назначения, поскольку разрешается выполнять перелеты через воздушное пространство над Волгоградом и Астраханью», — приводит «Интерфакс.Туризм» выдержку из извещения, направленного Росавиацией российским авиаперевозчикам.

Отмечается, что полеты по сокращенному маршруту разрешены будут только на высоте свыше 10 тысяч метров. Это позволит сократить время полета из Москвы в Сочи примерно на 35 минут. На сколько станет короче рейс из столицы в Турцию — не уточняется. Как ранее писал РБК со ссылкой на источника, знакомого с изменениями, авиакомпании только приступили к штурманским расчетам по данному направлению.

Напомним, 24 февраля Росавиация ввела режим ограничения полетов на юг России, закрыв аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленжика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Позже режим ограничения неоднократно продлевался, в последний раз — до 4 сентября. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.