«Сказать ясное "нет"»: в Литве призвали аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы

Страны Евросоюза должны аннулировать все ранее выданные россиянам туристические шенгенские визы. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает издание Politico.
«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И начиная с настоящего момента нужно сказать ясное „нет“ туристам из России и Беларуси», — отметил он.
По его мнению, страны ЕС должны принимать тех, «кому нужно убежище, а не каникулы в Европе». Также дипломат считает, что этот вопрос вызвал раскол между странами ЕС, выдающими сейчас визы, и теми, кто решил перестать это делать.
Напомним, власти Польши более чем в три раза сократили число выдаваемых гражданам России виз. Так, с 24 февраля до 9 августа польские консульские учреждения выдали россиянам 4 513 виз. Всего за прошлый год было выдано 31 297 виз, при этом — 17 388 рабочие.
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