«Сказать ясное "нет"»: в Литве призвали аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы

«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И начиная с настоящего момента нужно сказать ясное „нет“ туристам из России и Беларуси», — отметил он.

По его мнению, страны ЕС должны принимать тех, «кому нужно убежище, а не каникулы в Европе». Также дипломат считает, что этот вопрос вызвал раскол между странами ЕС, выдающими сейчас визы, и теми, кто решил перестать это делать.