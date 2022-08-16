Границу с Эстонией в районе Нарвы временно закрыли для пересечения

«По словам очевидцев, эстонские пограничники уже несколько часов не пропускают едущих из РФ людей, среди которых и жители Эстонии. У портала пока нет данных о том, когда откроется граница», — говорится на портале Delfi.

Также информацию о временном ограничении перемещения через российско-эстонскую границу «на неопределенный срок» подтвердили в Северо-Западном таможенном управлении, пишет «Фонтанка»

«По информации эстонской стороны, въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программных средств сопредельной стороны. Кингисеппская таможня рекомендует перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы», — отметили в СЗТУ.

Граница была закрыта с 08:00 16 августа. По состоянию на 14:40 движение на российско-эстонской границе возобновлено, работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены, сообщили в ФТС России.

Напомним, правительство Эстонии утвердило запрет на въезд граждан России с выданной республикой шенгенской визой. Он вступит в силу 18 августа.