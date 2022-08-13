СМИ: число россиян, желающих получить шенгенскую визу, увеличилось на 40%

По словам Широковой, особенно этот рост был заметен в конце недели на фоне заявлений властей Эстонии. Она отметила, что каждый второй клиент хочет оформить визу впрок, в основном — для поездок с детьми в Европу во время осенних каникул.

Как считают эксперты, опрошенные изданием, такой спрос на оформление «шенгена» связан с опасением туристов, что процедура оформления виз для поездок в Европу станет такой же сложной, как для путешествий в США.

«То есть формально это будет возможно, но фактически осуществимо только через поездку в третью страну», — пояснил один из экспертов.

Напомним, правительство Эстонии утвердило запрет на въезд граждан России с выданной республикой шенгенской визой. Он вступит в силу 18 августа.