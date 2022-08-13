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СМИ: число россиян, желающих получить шенгенскую визу, увеличилось на 40%

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За минувшие две недели количество заявлений на шенгенские визы среди граждан России выросло на 40%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на начальника корпоративного отдела «Визахода» Марину Широкову.

По словам Широковой, особенно этот рост был заметен в конце недели на фоне заявлений властей Эстонии. Она отметила, что каждый второй клиент хочет оформить визу впрок, в основном  — для поездок с детьми в Европу во время осенних каникул.

Как считают эксперты, опрошенные изданием, такой спрос на оформление «шенгена» связан с опасением туристов, что процедура оформления виз для поездок в Европу станет такой же сложной, как для путешествий в США. 

«То есть формально это будет возможно, но фактически осуществимо только через поездку в третью страну», — пояснил один из экспертов.

Напомним, правительство Эстонии утвердило запрет на въезд граждан России с выданной республикой шенгенской визой. Он вступит в силу 18 августа.

В ЕС обсуждают запрет на выдачу шенгена россиянам. Такое действительно возможно? А что будет с уже выданными визами?

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