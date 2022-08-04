Более половины всех жителей Финляндии высказались за прекращение выдачи туристических виз россиянам. Об этом говорят результаты опроса государственной телерадиокомпании Yle.
Согласно результатам опроса, за прекращение выдачи россиянам туристических виз выступили 58% финнов, против — 24% граждан страны, затруднились с ответом 18%. Больше всего выступивших за прекращение среди женщин, молодежи в возрасте 25-34 лет, а также сторонников партий «Власть принадлежит народу» и Шведской народной партии. Также за запрет чаще выступают жители северной и восточной Финляндии.
Напомним, 25 июля власти Финляндии заявили об отсутствии намерений прекратить выдачу туристических виз россиянам на фоне специальной военной операции в Украине. Позиция страны по данному вопросу — следовать за решениями Евросоюза. Несмотря на это, позже в тот же день ведущие партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз российским туристам.
Позже в МИДе Финляндии также озвучили шесть вариантов ограничений, которые теоретически могут быть введены в отношении желающих попасть в страну россиян. Часть из них невозможна к принятию из-за правил Евросоюза, который пока планирует обсуждать прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
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