Согласно результатам опроса, за прекращение выдачи россиянам туристических виз выступили 58% финнов, против — 24% граждан страны, затруднились с ответом 18%. Больше всего выступивших за прекращение среди женщин, молодежи в возрасте 25-34 лет, а также сторонников партий «Власть принадлежит народу» и Шведской народной партии. Также за запрет чаще выступают жители северной и восточной Финляндии.

Напомним, 25 июля власти Финляндии заявили об отсутствии намерений прекратить выдачу туристических виз россиянам на фоне специальной военной операции в Украине. Позиция страны по данному вопросу — следовать за решениями Евросоюза. Несмотря на это, позже в тот же день ведущие партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз российским туристам.

Позже в МИДе Финляндии также озвучили шесть вариантов ограничений, которые теоретически могут быть введены в отношении желающих попасть в страну россиян. Часть из них невозможна к принятию из-за правил Евросоюза, который пока планирует обсуждать прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.