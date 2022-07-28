Перевозчики увеличат количество автобусных рейсов из Петербурга в Хельсинки

«На финском направлении с 1 августа добавятся ночные отправления: из Петербурга в 23:30, а также из Хельсинки в 22:30. Кроме того, ежедневным станет рейс из Хельсинки в 23:50, который выполнялся с четверга по воскресенье», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на Lux Express.

Компания Ecolines также решила увеличить количество рейсов между Россией и Финляндией. С 6 августа станет больше утренних отправлений из Петербурга в Хельсинки и дневных в обратном направлении. Сейчас ежедневно проходят по два рейса из Петербурга в Хельсинки и обратно, все билеты на первую неделю августа уже распроданы.

Добавление рейсов сделано «в связи со снятием Финляндией и Россией ранее введенных ограничений на пересечение сухопутных границ и резким увеличением пассажиропотока».

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Финляндии озвучили шесть вариантов ограничений, которые теоретически могут быть введены в отношении желающих попасть в страну россиян. Часть из них невозможна к принятию из-за правил Евросоюза.