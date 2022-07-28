В Министерстве иностранных дел Финляндии озвучили шесть вариантов ограничений, которые теоретически могут быть введены в отношении желающих попасть в страну россиян. Часть из них невозможна к принятию из-за правил Евросоюза.
Вот шесть теоретических вариантов ограничений на поездки россиян в Финляндию, озвученных главой консульского департамента МИД Юсси Таннер:
- Полное прекращение оформления виз. Данная мера запрещена законодательством о шенгенской зоне.
- Ограничение количества принимаемых заявлений. При введении данной меры эффект будет заметен только через несколько лет: по оценке МИДа Финляндии, на сегодняшний день имеют действующие визы около 100 тысяч россиян.
- Разрешение въезда только по очень веской причине. Данная мера может противоречить закону.
- Аннулирование выданных виз. Это ограничение также является жестким может не пройти правовую проверку.
- Закрытие границы для пассажирских перевозок.
- Принятие соответствующего решения на уровне Евросоюза.
В официальном ответе Еврокомиссии финским СМИ также отмечается, что полный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз невозможен ввиду правил Евросоюза. «Визы всегда должны быть доступны для определенных категорий», — отмечают представители ЕК.
Новость дополняется.
Комментарии (0)