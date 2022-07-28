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Какие ограничения на поездки россиян в Финляндию могут быть введены? 6 вариантов

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В Министерстве иностранных дел Финляндии озвучили шесть вариантов ограничений, которые теоретически могут быть введены в отношении желающих попасть в страну россиян. Часть из них невозможна к принятию из-за правил Евросоюза.

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Вот шесть теоретических вариантов ограничений на поездки россиян в Финляндию, озвученных главой консульского департамента МИД Юсси Таннер:

  1. Полное прекращение оформления виз. Данная мера запрещена законодательством о шенгенской зоне.
  2. Ограничение количества принимаемых заявлений. При введении данной меры эффект будет заметен только через несколько лет: по оценке МИДа Финляндии, на сегодняшний день имеют действующие визы около 100 тысяч россиян.
  3. Разрешение въезда только по очень веской причине. Данная мера может противоречить закону.
  4. Аннулирование выданных виз. Это ограничение также является жестким может не пройти правовую проверку.
  5. Закрытие границы для пассажирских перевозок.
  6. Принятие соответствующего решения на уровне Евросоюза.

В официальном ответе Еврокомиссии финским СМИ также отмечается, что полный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз невозможен ввиду правил Евросоюза. «Визы всегда должны быть доступны для определенных категорий», — отмечают представители ЕК.

Новость дополняется. 

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