Дополнительные электрички пустят из Петербурга на пляжном направлении

Дополнительные электропоезда добавят до Зеленогорска и Белоострова и обратно. Обе электрички отправятся от Финляндского вокзала. В Зеленогорск она поедет в 16:45 и прибудет в 17:41, в обратную сторону отправление — в 18:01, и прибытие — в 18:58.

В Белоостров электричка преследует через Сестрорецк, поезд отправится в 11:17, а вернется — в 12:35. В обратном направлении электричка проследует через Парголово: отправление из Белоострова — в 12:36, прибытие на Финляндский вокзал — в 13:13. В комтрансе советуют покупать билеты на онлайн-сервисах, чтобы избежать очередей в пригородных кассах.