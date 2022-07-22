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Дополнительные электрички пустят из Петербурга на пляжном направлении

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Жара вернулась в Петербург, время отправляться купаться. Поэтому в субботу, 23 июля, пустят дополнительные электрички на пляжном направлении, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Irina_Filatova / Shutterstock.com

Дополнительные электропоезда добавят до Зеленогорска и Белоострова и обратно. Обе электрички отправятся от Финляндского вокзала. В Зеленогорск она поедет в 16:45 и прибудет в 17:41, в обратную сторону отправление — в 18:01, и прибытие — в 18:58.

В Белоостров электричка преследует через Сестрорецк, поезд отправится в 11:17, а вернется — в 12:35. В обратном направлении электричка проследует через Парголово: отправление из Белоострова — в 12:36, прибытие на Финляндский вокзал — в 13:13. В комтрансе советуют покупать билеты на онлайн-сервисах, чтобы избежать очередей в пригородных кассах.

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