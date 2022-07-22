18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Аномальная жара и солнце возвращаются в Петербург. МЧС предупреждает об ухудшении погоды

Поделиться:

В Петербург возвращается аномально тепло. Воздух прогреется до +30 градусов, а управление МЧС уже выпустило метеопредупреждение. Рассказываем о погоде на ближайшие дни.

DVAD / Shutterstock.com

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июля ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов.

Как сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня за погоду в Петербурге продолжит отвечать гребень антициклона. По словам синоптика, в городе в ближайшие сутки ожидается переменная облачность и полное отсутствие дождей.

Температура воздуха прогреется до +28…+30 градусов, по области +26…+31 градус. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В субботу во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые дожди. Это должно ограничить дневной прогрев: в ночное время суток ожидается +16…+18 градусов, днем воздух прогреется до +26…+28. В воскресенье, 23 июля, температура немного опустится до +23 градусов, и возможны небольшие дожди.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: