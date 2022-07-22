Аномальная жара и солнце возвращаются в Петербург. МЧС предупреждает об ухудшении погоды

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июля ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов.

Как сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня за погоду в Петербурге продолжит отвечать гребень антициклона. По словам синоптика, в городе в ближайшие сутки ожидается переменная облачность и полное отсутствие дождей.

Температура воздуха прогреется до +28…+30 градусов, по области +26…+31 градус. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В субботу во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые дожди. Это должно ограничить дневной прогрев: в ночное время суток ожидается +16…+18 градусов, днем воздух прогреется до +26…+28. В воскресенье, 23 июля, температура немного опустится до +23 градусов, и возможны небольшие дожди.