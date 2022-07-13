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«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Москвы в Пекин

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Москвы в Пекин. Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.

Shutterstock.com

Регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва будут возобновлены с 20 июля с частотой выполнения один раз в неделю. Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 по следующему расписанию (время указано местное):

Рейс № SU0200 Шереметьево (SVO-C) — Пекин Столичный (PEK-2). Вылет по средам в 12:40, прилет в 00:55 (+1).

Рейс № SU0201 Пекин Столичный (PEK-2) — Шереметьево (SVO-C). Вылет по четвергам в 02:45, прилет в 06:00.

«Рейс из Москвы в Пекин дополнит маршрутную сеть Группы «Аэрофлот» в города Китая, которая уже включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу, и станет одним из наиболее востребованных в сети международных направлений авиакомпании. Ранее Аэрофлот открыл продажу авиабилетов из Москвы в Чэнду, полеты начнутся 22 июля», — отмечают в «Аэрофлоте».

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