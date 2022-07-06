«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан

Рейсы в Бодрум будут выполняться ежедневно с 15 июля на самолетах Airbus A320 по следующему расписанию (время местное):

№SU2120 Шереметьево (SVO-C) — Бодрум. Вылет в 10:10, прилет в 16:00;

№SU2121 Бодрум — Шереметьево (SVO-C). Вылет в 17:10, прилет в 22:35.

Рейсы в Даламан будут выполняться начиная с 17 июля трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и воскресеньям — на самолетах Airbus A320 по следующему расписанию (время местное):

№SU2122 Шереметьево (SVO-C) — Даламан. Вылет в 18:35, прилет в 00:20;

№SU2123 Даламан — Шереметьево (SVO-C). Вылет в 01:30, прилет в 07:00.