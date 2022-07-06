«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Москвы в Бодрум и Даламан

«Аэрофлот» возобновляет прямые рейсы из Москвы в турецкие города Бодрум и Даламан. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320.
Рейсы в Бодрум будут выполняться ежедневно с 15 июля на самолетах Airbus A320 по следующему расписанию (время местное):
- №SU2120 Шереметьево (SVO-C) — Бодрум. Вылет в 10:10, прилет в 16:00;
- №SU2121 Бодрум — Шереметьево (SVO-C). Вылет в 17:10, прилет в 22:35.
Рейсы в Даламан будут выполняться начиная с 17 июля трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и воскресеньям — на самолетах Airbus A320 по следующему расписанию (время местное):
- №SU2122 Шереметьево (SVO-C) — Даламан. Вылет в 18:35, прилет в 00:20;
- №SU2123 Даламан — Шереметьево (SVO-C). Вылет в 01:30, прилет в 07:00.
О Бодруме и Даламане:
Бодрум — наиболее премиальный курорт Турции, находящийся на берегу Эгейского моря. Расположение курорта позволяет совместить пляжный и экскурсионный отдых — трансфер до таких знаменитых достопримечательностей, как Эфес, Памуккале займет не более трёх часов.
Даламан находится у границы двух морей — Эгейского и Средиземного. В отличие от Бодрума Даламан больше предназначен для любителей спокойного отдыха. Местность привлекает туристов своими пляжами, признанными одними из лучших в Турции. На побережье расположено множество уединенных бухт с белым песком, прозрачной голубой водой, нетронутой флорой и фауной.
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