18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Парламент Финляндии одобрил строительство заграждения на границе с Россией

Поделиться:

В Финляндии приняли закон об усилении безопасности на границе с Россией. Он позволяет установить на границе с Россией заграждения в 1 300 км и закрыть границу для беженцев в случае исключительных обстоятельств, пишет Reuters.

Shutterstock.com

Парламент Финляндии сможет распорядиться о строительстве «заборов или других заграждений» на российской-финской границе, а также направлять все запросы на предоставление убежища на один или несколько пограничных переходов, в том числе аэропорты.

Законопроект о готовности, хотя и оспариваемый с точки зрения правил ЕС по предоставлению убежища, был принят подавляющим большинством голосов.

Напомним, в мае 2022 года появилась информация, что на границе между Финляндией и Россией могут появиться заборы. Речь идет о более эффективных заграждениях, тогда как сейчас две страны разделяет лишь изгородь из колючей проволоки. Об этом заявил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: