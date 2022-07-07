Парламент Финляндии одобрил строительство заграждения на границе с Россией

Парламент Финляндии сможет распорядиться о строительстве «заборов или других заграждений» на российской-финской границе, а также направлять все запросы на предоставление убежища на один или несколько пограничных переходов, в том числе аэропорты.

Законопроект о готовности, хотя и оспариваемый с точки зрения правил ЕС по предоставлению убежища, был принят подавляющим большинством голосов.

Напомним, в мае 2022 года появилась информация, что на границе между Финляндией и Россией могут появиться заборы. Речь идет о более эффективных заграждениях, тогда как сейчас две страны разделяет лишь изгородь из колючей проволоки. Об этом заявил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.