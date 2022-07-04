«Аэрофлот» увеличил количество рейсов между Петербургом и Москвой до 30 в день

«По воскресеньям пассажирам будут доступны на направлении Петербург — Москва, аэропорт Шереметьево, до 33 рейсов», — отмечается в сообщении.

Полеты будут проходить с частотой не менее одного рейса в час. Ранее «Аэрофлот» совершал до 28-29 рейсов в день из Петербурга в Москву по будням и до 30 по воскресеньям. Помимо «Аэрофлота» из Пулково также совершают рейсы авиакомпании «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии», NordStar, Nordwind, S7 и «ЮТэйр».

Напомним, между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда 8 и 9 июля. Их добавят ради болельщиков, которые отправятся смотреть матч за Суперкубок России по футболу.