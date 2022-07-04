Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда для зрителей Суперкубка

«Поезд №266 отправится с Ленинградского вокзала 8 июля в 22:20 и прибудет на Ладожский вокзал на следующие сутки в 5:49, двухэтажный поезд №176 отправится 9 июля в 10:53 и прибудет в Петербург 18:25», — говорится в сообщении.

Из Петербурга в Москву составы поедут 10 и 11 июля: поезд №231 отправится с Московского вокзала сразу после матча — в ночь на 10 июля в 1:58. Прибытие по расписанию на Ленинградский вокзал в 10:16, этот же поезд выдвинется с Московского вокзала 11 июля в 1:05 и прибудет в Москву в 10:16, двухэтажный поезд №175 отправится 11 июля в 9:20 и прибудет в Москву в 17:30.

Билеты на дополнительные поезда поступят в продажу в ближайшее время, сообщили в РЖД.