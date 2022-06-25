UPD: визовый центр Греции в России продолжит работу в обычном режиме

Так, временно прекратят работу консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске. Такое решение объяснили «техническими причинами». При этом заявители, которые записались на даты после 27 июня, могут перенести ее на более поздний срок. Однако неизвестно, когда возобновится прием документов.

«Вестник АТОР» со ссылкой на информацию одной из туроператорских компаний отметил, что проводится обновление системы визового центра. TourDom со ссылкой на представителя одной из компаний сообщил, что в консульстве связали приостановление работы с «апдейтом системы» и пообещали возобновить выдачу виз как можно быстрее.