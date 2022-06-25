UPD: визовый центр Греции в России продолжит работу в обычном режиме

Визовые центры Греции в России сообщили, что с 27 июня приостанавливают прием документов на визы на неопределенный срок. Об этом пишет «Вестник АТОР».
Так, временно прекратят работу консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске. Такое решение объяснили «техническими причинами». При этом заявители, которые записались на даты после 27 июня, могут перенести ее на более поздний срок. Однако неизвестно, когда возобновится прием документов.
«Вестник АТОР» со ссылкой на информацию одной из туроператорских компаний отметил, что проводится обновление системы визового центра. TourDom со ссылкой на представителя одной из компаний сообщил, что в консульстве связали приостановление работы с «апдейтом системы» и пообещали возобновить выдачу виз как можно быстрее.
UPD: Визовые центры Греции в России продолжат работать в обычном режиме. По данным агентства, техническая приостановка приема документов на визы отменяется. Так, туроператоры получили рассылку от греческого визового центра GVCW. «В ней сообщается, что с 27 июня визовые центры Греции продолжат свою работу в обычном режиме. Таким образом, приостановки приема документов, о которой сообщалось днем ранее, не будет», — говорится в послании.
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