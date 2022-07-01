«Аэрофлот» анонсировал июльскую распродажу билетов по России со скидками до 60%

Уточняется, что полет должен быть совершен в период с 7 июля по 30 ноября 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота», а также рейсах авиакомпании «Россия», которые выполняются под кодом SU. Предложение распространяется на прямые рейсы между Москвой, Петербургом, Красноярском, Сочи и ещё несколькими городами России.

В акции принимают участие тарифы экономического класса с багажом и без багажа. Более того, впервые в распродажу включили тариф группы Максимум, позволяющий, в частности, перевезти два места багажа, а также имеющий гибкие условия возврата и изменения дат путешествия.