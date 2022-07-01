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«Аэрофлот» анонсировал июльскую распродажу билетов по России со скидками до 60%

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Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о старте новой распродажи билетов по России со скидками до 60%. Акция будет действовать с 1 по 8 июля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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Уточняется, что полет должен быть совершен в период с 7 июля по 30 ноября 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота», а также рейсах авиакомпании «Россия», которые выполняются под кодом SU. Предложение распространяется на прямые рейсы между Москвой, Петербургом, Красноярском, Сочи и ещё несколькими городами России.

В акции принимают участие тарифы экономического класса с багажом и без багажа. Более того, впервые в распродажу включили тариф группы Максимум, позволяющий, в частности, перевезти два места багажа, а также имеющий гибкие условия возврата и изменения дат путешествия.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» запустила специальный тариф для молодежи с дешевыми авиабилетами. Он распространяется на россиян в возрасте от 12 до 23 лет на всех рейсах «Аэрофлота» и «России», рассказали в пресс-службе компании.

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