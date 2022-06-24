«Аэрофлот» запустил тариф для молодежи. Билет в Петербург обойдется дешевле поезда

Перелет из Москвы в Петербург по новому тарифу обойдется в 1500 рублей, в Екатеринбург — 3500 рублей, в Сочи — 5500 рублей. Сюда входит все сервисные сборы и одно место багажа.

Купить билеты в рамках акции и использовать его нужно до 31 декабря 2022 года. Дополнительная скидка предусмотрена и для детей от двух до 12 лет, которые путешествуют с пассажиром в категории «Молодежь».

Тариф «Молодежный» распространяется на все прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU из Москвы, Петербурга и Красноярска в другие пункты в РФ. Также скидка действует и на транзитные маршруты через эти три города.