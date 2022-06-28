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Из Петербурга в Ереван начнут летать лоукостеры Flyone Armenia с июля

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Армянская авиакомпания Flyone Armenia запускает регулярные рейсы из аэропорта Звартноц в Ереване в Пулково и обратно. Первые самолеты запустят с 1 июля, сообщили в пресс-службе компании.

Shutterstock.com

Как пишет РИА Новости, вылеты из Еревана в Петербург запланированы по четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Flyone Armenia является дочерней молдавской компанией FlyOne. Она получила сертификат эксплуатанта 27 октября 2021 года. Самолеты выполняют перелеты по направлениям: Москва, Париж, Лион, Тбилиси, Стамбул и Сочи.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и обратно. Это произойдет 1 июня, сообщил перевозчик в своем Telegram-канале.

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