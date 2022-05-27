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«Аэрофлот» запустит прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком

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Авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и обратно. Это произойдет 1 июня, сообщил перевозчик в своем Telegram-канале.

Shutterstock.com

«С 1 июня мы открываем прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Летать будем два раза в неделю на самолетах Boeing 777», — заявили в компании.

Из Петербурга самолеты будут летать по средам и воскресеньям, из Владивостока — по четвергам и понедельникам. Весь путь о одну сторону будет занимать 8,5 часов. Ранее полеты в этом направлении анонсировал российский Red Wings, но в системе бронирования компании сейчас нельзя купить на них билеты.

Напомним, в России могут ввести новый сбор с авиапассажиров, путешествующих внутри страны. Собранные таким путем средства планируется направлять в специальный резервный фонд на случае, в частности, банкротства авиакомпаний.

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