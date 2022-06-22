ЦБ предложил изменить тарифы ОСАГО из-за резкого роста стоимости запчастей

Рост базовой ставки для легковых автомобилей будет устанавливаться в диапазоне 1,6-7,5 тысяч рублей. Она будет определяться индивидуально для каждого водителя. Также тарифный коридор ОСАГО планируют увеличить и для общественного транспорта — на 17,8% в обе стороны.

Согласно данным справочника стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков, детали, которые больше всего ломаются при авариях, подорожали на 28,7%.

«В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных», —сообщил регулятор.

Последнее расширение тарифа ОСАГО произошло в сентябре 2020 года — на 10%. В результате средняя премия по ОСАГО в прошлом году увеличилась на 1,85% в годовом выражении.

Напомним, в России планируют запустить сервисы, которые позволят предъявлять водительские удостоверения и полис ОСАГО в виде QR-кодов. Они будут доступны в мобильном приложении «Госуслуги Авто».