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В российских отелях запустят стандарт «все включено» к 2023 года

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Стандарты «все включено» и «ультра все включено» начнут действовать в российских отелях с 2023 года. Об этом рассказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, пишет ТАСС.

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По ее словам, стандарты для отелей с любым количеством звезд уже разработаны. Их должны утвердить до конца 2022 года. «Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», — добавила Догузова.

Обновленные требования были определены с опорой на «лучший мировой опыт». Так, среди новых критериев включили наличие на территории отеля детской анимации, отдельных детских комнат, теплых бассейнов, нескольких ресторанов, том числе одного круглосуточного.

Ранее сообщалось, что владельцы российских аэропортов попросили власти разрешить им открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов. Режим беспошлинной торговли хотят ввести вплоть до конца 2023 года.

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