СМИ: аэропорты хотят открыть магазины duty free на внутренних рейсах

Владельцы российских аэропортов попросили власти разрешить им открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов. Об этом пишет РБК со ссылкой на совладельца и председателя совета директоров Внуково Виталия Ванцева.
Режим беспошлинной торговли хотят ввести вплоть до конца 2023 года. По мнению Ванцева, это сможет повлиять на рост выручки аэропортов. За последнее время доходы от duty free сильно упали из-за сокращения числа международных перелетов.
Пожелание аэропортов сейчас рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Помимо этого, инициатива прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы.
Ванцев также добавил, что магазины duty free работают во многих странах как в зонах международных рейсов, так и в зонах внутренних перелетов. Доходы от продаж позволяют покрывать затраты аэропортов.
«Пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства», — считает Ванцев.
Напомним, власти планируют разрешить реализацию товаров беспошлинной торговли (duty free) при вылете из России в страны ЕАЭС. Эту меру предлагают использовать в качестве поддержки экономики в условиях санкций.
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