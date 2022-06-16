Египет отменил все коронавирусные ограничения для туристов

Теперь для въезда в Турцию больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации одной из одобренных Каиром вакцин («Спутник V» входит в их число) или отрицательный ПЦР-тест. Новые правила будут распространяться как на иностранцев, прибывших из-за рубежа, так и на граждан Египта.

Напомним, еще 3 июня Египет упростил правила для въезда иностранных туристов, сообщили в авиакомпании EgyptAir. Теперь не потребуется заполнять бумажную анкету с указанием коронавирусных документов в аэропортах.