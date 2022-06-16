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Египет отменил все коронавирусные ограничения для туристов

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Египет отменил все коронавирусные ограничения на въезд в страну иностранцев. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Shutterstock.com

Теперь для въезда в Турцию больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации одной из одобренных Каиром вакцин («Спутник V» входит в их число) или отрицательный ПЦР-тест. Новые правила будут распространяться как на иностранцев, прибывших из-за рубежа, так и на граждан Египта.

Напомним, еще 3 июня Египет упростил правила для въезда иностранных туристов, сообщили в авиакомпании EgyptAir. Теперь не потребуется заполнять бумажную анкету с указанием коронавирусных документов в аэропортах.

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