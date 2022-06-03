Египет упростил требования въезда в страну для россиян

Вместо этого от путешественников попросят предварительно зарегистрироваться на специальном сайте и загрузить туда сертификат о вакцинации или результаты тестов на коронавирус.

Тех туристов, кто забыл пройти регистрацию заранее, все равно пустят в Турцию, однако все справки потребуют показать в аэропорту. Сейчас россиян пускают в Египет по сертификату об вакцинации («Спутник V» включен в перечень), ПЦР-тесту не старше 72 часов или антиген-тесту, сделанному в течение 24 часов до прибытия. Все документы должны быть с QR-кодами. Детям до 12 лет ничего предъявлять не нужно.

Ранее власти Таиланда отменили карантин для всех прибывающих в страну путешественников, независимо от того, есть у них сертификат о вакцинации или нет.