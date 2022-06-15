Грузия отменила коронавирусные ограничения для иностранных туристов при въезде

В Грузии отменили коронавирусные требования, которые предъявляли для всех пересекающих границу иностранцев. Соответствующее постановление вступило в силу 15 июня.
«Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), при выезде из любой страны освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации против ковида или отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа до визита и самоизоляции», — говорится в постановлении правительства.
Помимо этого, для туристов отменяется обязательная самоизоляция по прибытии в Грузию.
Напомним, Россия открыла сухопутную границу с Грузией. Теперь для ее пересечения больше не нужны обоснования. Движение через границу было ограничено правительством 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Распоряжение распространялось на автомобильные, железнодорожные, пешеходные пункты пропуска.
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