Россия разрешила пересекать границу с Грузией на машине

Движение через границу было ограничено правительством 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Распоряжение распространялось на автомобильные, железнодорожные, пешеходные пункты пропуска.

Россиян могли пропустить через границу, если требовалось медицинское лечение в другой стране, а также, если гражданин направлялся на обучение, работу или имел иные уважительные причины.

Теперь ограничения сняли на въезд в Грузию, а также ДНР и ЛНР. Ранее сухопутные границы также открыли с Абхазией, Южной Осетией, Монголией, Казахстаном и Китаем.