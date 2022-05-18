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Россия разрешила пересекать границу с Грузией на машине

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Россия открыла сухопутную границу с Грузией. Теперь для ее пересечения больше не нужны обоснования. Об этом сказано в документах, размещенных на официальном портале правовой информации.

Shutterstock.com

Движение через границу было ограничено правительством 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Распоряжение распространялось на автомобильные, железнодорожные, пешеходные пункты пропуска.

Россиян могли пропустить через границу, если требовалось медицинское лечение в другой стране, а также, если гражданин направлялся на обучение, работу или имел иные уважительные причины.

Теперь ограничения сняли на въезд в Грузию, а также ДНР и ЛНР. Ранее сухопутные границы также открыли с Абхазией, Южной Осетией, Монголией, Казахстаном и Китаем.

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