Таиланд отменил карантин для всех туристов

Туристам, которые сделали вакцину, потребуется предъявить на границе справку о прививке и медицинскую страховку на 10 тысяч долларов. Если вакцинация не пройдена, то таким путешественникам нужно иметь ПЦР-тест или отрицательный результат антиген-теста из медучреждения, сделанные за 72 часа до вылета. Также все туристы по прибытии в королевство должны пройти медосмотр.

Также в стране открывается 34 контрольно-пропускных пункта на наземных границах. А в Пхукете с 1 июня отменили требование о необходимости носить маски на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции не менее двух метров.

Напомним, Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест по прибытии для туристов из России. Но только для вакцинированных от коронавируса.